Tarkvaraarendaja tasu in Poland ettevõttes HERE Technologies ulatub PLN 165K year kohta taseme L6 puhul kuni PLN 320K year kohta taseme L8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 201K. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
