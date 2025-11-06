Tarkvaraarendaja tasu in Mumbai Metropolitan Region ettevõttes HERE Technologies ulatub ₹3.67M year kohta taseme L5 puhul kuni ₹5.76M year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma on ₹2.48M. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
