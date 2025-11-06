Ettevõtete kataloog
HERE Technologies
HERE Technologies Tarkvaraarendaja Palgad kohas Mumbai Metropolitan Region

Tarkvaraarendaja tasu in Mumbai Metropolitan Region ettevõttes HERE Technologies ulatub ₹3.67M year kohta taseme L5 puhul kuni ₹5.76M year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma on ₹2.48M. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
Software Engineer I(Algajate Tase)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed HERE Technologies?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹5,755,722. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte HERE Technologies Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mumbai Metropolitan Region on ₹2,131,084.

