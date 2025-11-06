Ettevõtete kataloog
HERE Technologies
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Tarkvaraarendaja Palgad kohas Krakow Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Krakow Metropolitan Area ettevõttes HERE Technologies on PLN 165K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Krakow Metropolitan Area kogusumma on PLN 201K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
Software Engineer I(Algajate Tase)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Millised on karjääritasemed HERE Technologies?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 323,736. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte HERE Technologies Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Krakow Metropolitan Area on PLN 185,964.

Muud ressursid