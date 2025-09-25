Ettevõtete kataloog
HERE Technologies
HERE Technologies Tootejuht Palgad

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes HERE Technologies on ₹1.85M year kohta. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Kokku aastas
₹1.85M
Tase
L8
Põhipalk
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed HERE Technologies?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes HERE Technologies in India on aastase kogutasuga ₹6,273,720. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte HERE Technologies Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,847,218.

