Andmeteadlane tasu in India ettevõttes HERE Technologies ulatub ₹3.93M year kohta taseme L5 puhul kuni ₹1.66M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹2.26M. Vaata ettevõtte HERE Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 6 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

The highest paying salary package reported for a Andmeteadlane at HERE Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹18,049,317. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HERE Technologies for the Andmeteadlane role in India is ₹2,113,526.

