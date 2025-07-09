Ettevõtete kataloog
Hepsiburada
Hepsiburada Palgad

Hepsiburada palk ulatub $21,561 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $71,935 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hepsiburada. Viimati uuendatud: 9/14/2025

Tarkvaraarendaja
Median $33K
Andmeteadlane
$21.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$71.9K

KKK

The highest paying role reported at Hepsiburada is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hepsiburada is $33,000.

