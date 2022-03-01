Ettevõtete kataloog
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Palgad

Henry Ford Health System palk ulatub $94,554 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $169,150 Programmijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Henry Ford Health System. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $100K
Andmeteadlane
$94.6K
Programmijuht
$169K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Henry Ford Health System on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $169,150. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Henry Ford Health System keskmine aastane kogutasu on $100,000.

Muud ressursid