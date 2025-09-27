Ettevõtete kataloog
Helsing
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Programmijuht

  • Kõik Programmijuht Palgad

Helsing Programmijuht Palgad

Keskmine Programmijuht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Helsing ulatub £165K kuni £230K year kohta. Vaata ettevõtte Helsing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

£177K - £209K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£165K£177K£209K£230K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Programmijuht andmete sisestusts ettevõttes Helsing avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

£121K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt £22.8K+ (mõnikord £228K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Helsing ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Programmijuht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Programmijuht in Helsing in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £230,421. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Helsing per il ruolo Programmijuht in United Kingdom è £165,430.

Esiletõstetud töökohad

    Helsing jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Microsoft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid