Keskmine Tootejuht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Helsing ulatub £146K kuni £205K year kohta. Vaata ettevõtte Helsing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/27/2025

Keskmine Kogutasu

£158K - £184K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£146K£158K£184K£205K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Helsing ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Tootejuht na Helsing in United Kingdom é uma remuneração total anual de £204,572. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Helsing para a função de Tootejuht in United Kingdom é £146,123.

