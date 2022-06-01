Ettevõtete kataloog
Hays
Hays Palgad

Hays palk ulatub $12,902 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $163,439 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Hays. Viimati uuendatud: 9/3/2025

Müük
Median $118K
Administratiivassistent
$35.4K
Andmeteadlane
$91.7K

Graafiline Disainer
$59.3K
Inimressursid
$62.7K
Projektijuht
$56.2K
Värbaja
$12.9K
Tarkvaraarendaja
$42.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$163K
Lahenduste Arhitekt
$95.9K
KKK

De best betaalde functie gerapporteerd bij Hays is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $163,439. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Hays is $60,967.

