Havas
Havas Palgad

Havas palk ulatub $4,975 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $129,350 Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Havas. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Toote Disainer
Median $45.6K
Äri Arendus
$49K
Staabiülem
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Andmeanalüütik
$29.3K
Inimressursid
$100K
Turundus
$22.7K
Turundusoperatsioonid
$129K
Tarkvaraarendaja
$5K
KKK

El puesto mejor pagado reportado en Havas es Turundusoperatsioonid at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Havas es $47,318.

Muud ressursid