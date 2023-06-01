Harvest Partners Palgad

Ettevõtete kataloog
Harvest Partners palga vahemik varieerub $89,445 kogu kompensatsioonis aastas Tootehaldusr madalamas otsas kuni $241,200 Sisu looja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Harvest Partners. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Sisu looja
$241K
Personaliosakond
$166K
Juhtimiskonsultant
$169K

Turundus
$157K
Tootehaldusr
$89.4K
Programmijuht
$159K
Värbaja
$159K
Tarkvaraarendaja
$189K
UX uurija
$148K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Harvest Partners on Sisu looja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $241,200. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Harvest Partners mediaan aastane kogukompensatsioon on $158,790.

