Harvard University
Harvard University Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Harvard University on $54K year kohta. Vaata ettevõtte Harvard University kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Harvard University
Research Scientist
Cambridge, MA
Kokku aastas
$54K
Tase
L4
Põhipalk
$54K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Harvard University?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Harvard University in United States on aastase kogutasuga $100,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Harvard University Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $54,000.

