Mediaanne Andmeinsener tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Happiest Minds on ₹830K year kohta. Vaata ettevõtte Happiest Minds kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Mediaan pakk
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Kokku aastas
₹830K
Tase
C2
Põhipalk
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeinsener ametikoha palgapakett ettevõttes Happiest Minds in India on aastase kogutasuga ₹2,905,978. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Happiest Minds Andmeinsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹829,664.

