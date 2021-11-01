Ettevõtete kataloog
H-E-B
H-E-B Palgad

H-E-B palk ulatub $36,400 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $235,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest H-E-B. Viimati uuendatud: 10/20/2025

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Saidi töökindluse insener

Klienditeenindus
Median $36.4K
Toote Disainer
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tootejuht
Median $140K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $235K
UX Uurija
Median $99K
Ärianalüütik
Median $80.3K
Andmeanalüütik
$128K
Andmeteadlane
Median $163K
Graafiline Disainer
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Värbaja
$121K
Müük
$63.9K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes H-E-B on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $235,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte H-E-B keskmine aastane kogutasu on $124,773.

