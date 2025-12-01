Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Gusto ulatub $179K year kohta taseme L1 puhul kuni $652K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $303K. Vaata ettevõtte Gusto kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Gusto ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Gusto ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
