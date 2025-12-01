Toote Juht tasu in United States ettevõttes Gusto ulatub $199K year kohta taseme L2 puhul kuni $393K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $399K. Vaata ettevõtte Gusto kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$199K
$165K
$33.8K
$0
L3
$241K
$170K
$63.7K
$7.8K
L4
$393K
$213K
$150K
$29K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Gusto ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Gusto ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
