Tarkvaraarendaja tasu in Wroclaw Metropolitan Area ettevõttes Grid Dynamics ulatub PLN 57.8K year kohta taseme T1 puhul kuni PLN 230K year kohta taseme T3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Wroclaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 152K. Vaata ettevõtte Grid Dynamics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Grid Dynamics ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi