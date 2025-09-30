Ettevõtete kataloog
Grid Dynamics Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja tasu in Warsaw Metropolitan Area ettevõttes Grid Dynamics ulatub PLN 83.2K year kohta taseme T1 puhul kuni PLN 389K year kohta taseme T4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 305K. Vaata ettevõtte Grid Dynamics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
Junior Software Engineer(Algajate Tase)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Grid Dynamics ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 388,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Tarkvaraarendaja role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 304,586.

