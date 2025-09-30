Tarkvaraarendaja tasu in Ukraine ettevõttes Grid Dynamics ulatub UAH 1.91M year kohta taseme T2 puhul kuni UAH 3.07M year kohta taseme T4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ukraine kogusumma on UAH 2.56M. Vaata ettevõtte Grid Dynamics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Grid Dynamics ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
