Tarkvaraarendaja tasu in Moldova ettevõttes Grid Dynamics ulatub MDL 617K year kohta taseme T2 puhul kuni MDL 905K year kohta taseme T3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Moldova kogusumma on MDL 705K. Vaata ettevõtte Grid Dynamics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Grid Dynamics ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
