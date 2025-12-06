Ettevõtete kataloog
Greenway Health
Greenway Health Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in India ettevõttes Greenway Health ulatub ₹4.65M kuni ₹6.6M year kohta. Vaata ettevõtte Greenway Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$60.1K - $71.1K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$52.9K$60.1K$71.1K$75.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Greenway Health in India on aastase kogutasuga ₹6,596,043. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Greenway Health Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹4,645,908.

