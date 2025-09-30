Ettevõtete kataloog
Grant Thornton
Grant Thornton Raamatupidaja Palgad kohas Greater Los Angeles Area

Mediaanne Raamatupidaja tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma ettevõttes Grant Thornton on $86.5K year kohta. Vaata ettevõtte Grant Thornton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Kokku aastas
$86.5K
Tase
Senior Associate
Põhipalk
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Grant Thornton?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Tax Accountant

Auditor

KKK

The highest paying salary package reported for a Raamatupidaja at Grant Thornton in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $97,270. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grant Thornton for the Raamatupidaja role in Greater Los Angeles Area is $86,500.

Esiletõstetud töökohad

    Grant Thornton jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

