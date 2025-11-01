Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Grainger ulatub $107K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni $195K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $139K. Vaata ettevõtte Grainger kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
