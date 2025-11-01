Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Grainger ulatub $153K year kohta taseme Senior Data Scientist puhul kuni $195K year kohta taseme Lead Data Scientist puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $150K. Vaata ettevõtte Grainger kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***