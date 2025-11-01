Ettevõtete kataloog
Grafana
Grafana Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in Germany ettevõttes Grafana on €123K year kohta taseme Senior Engineering Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €119K. Vaata ettevõtte Grafana kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Grafana ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Grafana in Germany on aastase kogutasuga €185,136. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Grafana Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €118,663.

Muud ressursid