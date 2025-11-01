Ettevõtete kataloog
Grafana
Grafana Müük Palgad

Vaata ettevõtte Grafana kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Keskmine Kogutasu

₹15.96M - ₹18.56M
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Grafana ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Müük ametikoha palgapakett ettevõttes Grafana in India on aastase kogutasuga ₹20,643,406. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Grafana Müük ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹14,745,290.

