Grafana
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

Grafana Toote Disainer Palgad

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in Germany kogusumma ettevõttes Grafana on €94.9K year kohta. Vaata ettevõtte Grafana kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€94.9K
Tase
L4
Põhipalk
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Grafana ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

UX disainer

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Grafana in Germany on aastase kogutasuga €95,042. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Grafana Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Germany on €85,548.

Esiletõstetud töökohad

    Grafana jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

