Gradient AI Palgad

Gradient AI palk ulatub $122,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $185,000 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Gradient AI. Viimati uuendatud: 10/19/2025

Andmeteadlane
Median $185K
Tarkvaraarendaja
Median $122K
Tarkvaraarenduse Juht
$183K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Gradient AI on Andmeteadlane aastase kogutasuga $185,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Gradient AI keskmine aastane kogutasu on $182,580.

