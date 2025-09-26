Ettevõtete kataloog
GovTech
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

GovTech Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Singapore kogusumma ettevõttes GovTech on SGD 215K year kohta. Vaata ettevõtte GovTech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Kokku aastas
SGD 215K
Tase
J
Põhipalk
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Boonus
SGD 0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed GovTech?

SGD 211K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt SGD 39.5K+ (mõnikord SGD 395K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes GovTech in Singapore on aastase kogutasuga SGD 263,686. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GovTech Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 234,690.

Esiletõstetud töökohad

    GovTech jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid