GovTech Palgad

GovTech palk ulatub $8,514 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $163,213 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GovTech. Viimati uuendatud: 9/8/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $95.1K

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Tootejuht
Median $105K
Andmeteadlane
Median $100K

Toote Disainer
Median $73.2K

UX disainer

Ärianalüütik
Median $76.9K
Projektijuht
Median $110K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $163K
Andmeanalüütik
$8.5K
Inimressursid
$82.1K
Programmijuht
$117K
Küberturvalisuse Analüütik
$69.6K
Lahenduste Arhitekt
$103K

Andmete arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$74.6K
KKK

The highest paying role reported at GovTech is Tarkvaraarenduse Juht with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

