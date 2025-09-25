Ettevõtete kataloog
Government of Canada
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Lahenduste Arhitekt

  • Kõik Lahenduste Arhitekt Palgad

Government of Canada Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes Government of Canada on CA$112K year kohta. Vaata ettevõtte Government of Canada kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Kokku aastas
CA$112K
Tase
Entry
Põhipalk
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Boonus
CA$0
Aastat ettevõttes
7 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Government of Canada?

CA$226K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt CA$42.3K+ (mõnikord CA$423K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Lahenduste Arhitekt pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Data Architect

Cloud Security Architect

KKK

The highest paying salary package reported for a Lahenduste Arhitekt at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$125,557. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Lahenduste Arhitekt role in Canada is CA$112,395.

Esiletõstetud töökohad

    Government of Canada jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid