Google
  • Palgad
  • Toote Disainer
  • L5
  • Singapore

Toote Disainer Tase

L5

Tasemed ettevõttes Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Keskmine Aastane Kogutasu
SGD 192,793
Põhipalk
SGD 208,501
Aktsiaoption ()
SGD 22,998
Boonus
SGD 19,132

Google logo
+SGD 26K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Viimased palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
