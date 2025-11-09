Ettevõtete kataloog
Google
  • Palgad
  • Toote Disainer
  • L4
  • United Kingdom

Toote Disainer Tase

L4

Tasemed ettevõttes Google

Võrdle tasemeid
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Näita 3 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
£165,967
Põhipalk
£82,847
Aktsiaoption ()
£34,816
Boonus
£8,139













Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
