Goodnotes
Goodnotes Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater London Area

Tarkvaraarendaja tasu in Greater London Area ettevõttes Goodnotes ulatub £50.7K year kohta taseme L2 puhul kuni £74.1K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater London Area kogusumma on £91K. Vaata ettevõtte Goodnotes kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Entry Level Software Engineer(Algajate Tase)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Viimased Palgaandmed
Millised on karjääritasemed Goodnotes?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Goodnotes in Greater London Area on aastase kogutasuga £164,567. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Goodnotes Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £89,611.

