Tarkvaraarendaja tasu in Greater London Area ettevõttes Goodnotes ulatub £50.7K year kohta taseme L2 puhul kuni £74.1K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater London Area kogusumma on £91K. Vaata ettevõtte Goodnotes kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
