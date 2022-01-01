Ettevõtete kataloog
Goibibo
Goibibo Palgad

Goibibo palk ulatub $11,854 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $65,444 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Goibibo. Viimati uuendatud: 10/16/2025

Tarkvaraarendaja
Median $15.6K

Backend tarkvarainsener

Toote Disainer
$11.9K
Tootejuht
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tarkvaraarenduse Juht
$65.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Goibibo on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $65,444. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Goibibo keskmine aastane kogutasu on $38,255.

