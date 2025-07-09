Ettevõtete kataloog
Godrej
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Godrej Palgad

Godrej palga vahemik varieerub $5,923 kogu kompensatsioonis aastas Andmeanalüütik madalamas otsas kuni $75,375 Äri arendus kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Godrej. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Äri arendus
$75.4K
Andmeanalüütik
$5.9K
Personaliosakond
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Godrejで報告された最高給の職種はÄri arendus at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$75,375です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Godrejで報告された年間総報酬の中央値は$12,532です。

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Godrej jaoks

Seotud ettevõtted

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid