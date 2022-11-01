Ettevõtete kataloog
GoBolt
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

GoBolt Palgad

GoBolt palk ulatub $29,804 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $132,184 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GoBolt. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $88.3K
Klienditeenindus
$29.8K
Andmeanalüütik
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Tarkvaraarenduse Juht
$132K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Den høyest betalte rollen rapportert hos GoBolt er Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $132,184. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GoBolt er $89,390.

Esiletõstetud töökohad

    GoBolt jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snap
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid