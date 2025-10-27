Ettevõtete kataloog
GOAT
GOAT Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United States ettevõttes GOAT ulatub $247K kuni $345K year kohta. Vaata ettevõtte GOAT kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Keskmine Kogutasu

$267K - $310K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$247K$267K$310K$345K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

GOAT ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes GOAT in United States on aastase kogutasuga $345,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GOAT Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $246,500.

