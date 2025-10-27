Ettevõtete kataloog
GOAT
GOAT Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes GOAT on $150K year kohta. Vaata ettevõtte GOAT kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025

Mediaan pakk
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Kokku aastas
$150K
Tase
hidden
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
2-4 Aastat
Millised on karjääritasemed GOAT?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

GOAT ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes GOAT in United States on aastase kogutasuga $215,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GOAT Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $150,000.

