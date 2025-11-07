Ettevõtete kataloog
Glovo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht
  • L4

Tarkvaraarenduse Juht Tase

L4

Tasemed ettevõttes Glovo

  1. L1
  2. L2
  3. L3
Keskmine Aastane Kogutasu
€116,178
Põhipalk
€84,984
Aktsiaoption ()
€16,672
Boonus
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
