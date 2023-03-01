Ettevõtete kataloog
Globus Medical Palgad

Globus Medical palk ulatub $68,340 kogutasus aastas Biomeditsiiniinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $203,010 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Globus Medical. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $110K
Biomeditsiiniinsener
$68.3K
Mehaanikinsener
$124K

Tootejuht
$179K
Projektijuht
$166K
Müük
$85.4K
Tehnilise Programmi Juht
$203K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Globus Medical on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $203,010. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Globus Medical keskmine aastane kogutasu on $123,878.

