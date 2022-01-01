Ettevõtete kataloog
Globant Palgad

Globant palk ulatub $11,235 kogutasus aastas Turundus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $298,500 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Globant. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Veebiarendaja

Projektijuht
Median $19.5K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $40.3K

Lahenduste Arhitekt
Median $126K
Tehnilise Programmi Juht
Median $190K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $196K
Raamatupidaja
$15.9K
Administratiivassistent
$143K
Ärioperatsioonide Juht
$33.6K
Ärianalüütik
$46.4K
Äri Arendus
$299K
Klienditeenindus
$50.3K
Inimressursid
$15.2K
Infotehnoloog (IT)
$13.3K
Juhtimiskonsultant
$71.9K
Turundus
$11.2K
Turundusoperatsioonid
$52.3K
Toote Disainer
$46.8K
Tootejuht
$39.4K
Programmijuht
Median $219K
Müük
$80.4K
Müügiinsener
$121K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Globant is $46,752.

