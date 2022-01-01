Ettevõtete kataloog
GlobalLogic
GlobalLogic Palgad

GlobalLogic palk ulatub $1,516 kogutasus aastas Riskikapitalist ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $240,000 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GlobalLogic. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $240K

Andmete arhitekt

Tootejuht
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Tarkvaraarenduse Juht
Median $177K
Raamatupidaja
$166K
Ärianalüütik
$22.3K
Klienditeenindus
$36.7K
Klienditeeninduse Operatsioonid
$74.5K
Andmeanalüütik
$22.5K
Andmeteadlane
$111K
Finantsanalüütik
$167K
Riistvarainsener
$27.9K
Juhtimiskonsultant
$30K
Toote Disainer
$69.5K
Projektijuht
$194K
Värbaja
$98K
Müük
$214K
Küberturvalisuse Analüütik
$74.5K
Tehnilise Programmi Juht
$124K
UX Uurija
$95.5K
Riskikapitalist
$1.5K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes GlobalLogic on Lahenduste Arhitekt aastase kogutasuga $240,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GlobalLogic keskmine aastane kogutasu on $74,511.

