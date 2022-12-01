Ettevõtete kataloog
Glean
Glean Palgad

Glean palk ulatub $62,409 kogutasus aastas Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,054,700 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Glean. Viimati uuendatud: 8/27/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $110K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $340K
Andmeteadlane
$261K

Värbaja
$86.1K
Müük
$289K
Müügiinsener
$230K
Tarkvaraarenduse Juht
$1.05M
Lahenduste Arhitekt
$62.4K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Glean ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Glean on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $1,054,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Glean keskmine aastane kogutasu on $245,692.

Muud ressursid