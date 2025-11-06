Ettevõtete kataloog
Gigamon
Gigamon Tarkvaraarendaja Palgad kohas Chennai Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Chennai Metropolitan Area kogusumma ettevõttes Gigamon on ₹2.63M year kohta. Vaata ettevõtte Gigamon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Kokku aastas
₹2.63M
Tase
hidden
Põhipalk
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹266K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Gigamon in Chennai Metropolitan Area on aastase kogutasuga ₹4,858,576. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Gigamon Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Chennai Metropolitan Area on ₹1,458,096.

