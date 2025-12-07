Ettevõtete kataloog
Gibson
Gibson Projekti Juht Palgad

Keskmine Projekti Juht kogutasu in Kuwait ettevõttes Gibson ulatub KWD 22.9K kuni KWD 32.5K year kohta. Vaata ettevõtte Gibson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Gibson?

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Gibson in Kuwait on aastase kogutasuga KWD 32,497. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Gibson Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Kuwait on KWD 22,858.

