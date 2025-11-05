Ettevõtete kataloog
GFT Group
GFT Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Italy

Tarkvaraarendaja tasu in Italy ettevõttes GFT Group ulatub €26K year kohta taseme Junior Software Engineer puhul kuni €29.7K year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Italy kogusumma on €27.1K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Millised on karjääritasemed GFT Group?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Salesforce arendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes GFT Group in Italy on aastase kogutasuga €31,990. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GFT Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Italy on €25,987.

Muud ressursid