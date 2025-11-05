Tarkvaraarendaja tasu in Greater Sao Paulo ettevõttes GFT Group ulatub R$103K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni R$170K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma on R$143K. Vaata ettevõtte GFT Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
