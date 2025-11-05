Ettevõtete kataloog
GFT Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Sao Paulo

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Sao Paulo ettevõttes GFT Group ulatub R$103K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni R$170K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Sao Paulo kogusumma on R$143K. Vaata ettevõtte GFT Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed GFT Group?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes GFT Group in Greater Sao Paulo on aastase kogutasuga R$192,934. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GFT Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Sao Paulo on R$139,918.

