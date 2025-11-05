Ettevõtete kataloog
GEP Worldwide
GEP Worldwide Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Hyderabad Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma ettevõttes GEP Worldwide on ₹1.73M year kohta. Vaata ettevõtte GEP Worldwide kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹1.73M
Tase
L3
Põhipalk
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹111K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area on aastase kogutasuga ₹2,034,978. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GEP Worldwide Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Hyderabad Area on ₹1,769,278.

Muud ressursid